Heute, am 19. Oktober 2019, findet erstmals der National Period Day in den USA statt. Es ist der Tag der Periode, der von der Organisation period.org ins Leben gerufen wurde.

Was das bedeutet? In allen 50 Staaten werden Menschen – ob sie menstruieren oder nicht – auf die Strasse gehen und für die Entstigmatisierung der Periode und gegen die sogenannte Period Poverty demonstrieren. In den USA sind 25 % aller Frauen von Period Poverty betroffen – sie können sich also keine Hygieneartikel leisten.

Was es sonst noch über diesen Tag zu wissen gibt: