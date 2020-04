Als mir mein Papi vor ein paar Jahren ein Couvert mit der Aufschrift "Patientenverfügung" – also welche medizinischen Massnahmen für ihn okay wären und welche nicht – in die Hand drückte, wurde es mir flau im Magen. Ich begann mich mit dem Thema zu beschäftigen – und begriff irgendwann, dass dieses Couvert mir eine Last von den Schultern nehmen wird. So würden weder ich, noch das medizinische Personal irgendwann über seine Wünsche mutmassen müssen.

Seit dem Lockdown und einer Zeit, in der viele Menschen mit der Angst vor dem Kranksein konfrontiert sind, beschäftigt sich offenbar noch so manch Andere mit dem Thema: In den vergangenen vier Wochen wurde online dreimal häufiger nach "Patientenverfügung" gesucht als sonst.

Wer diese ausfüllt, ist unklar, da Patientenverfügungen nicht zentral gesammelt werden. Doch vermutlich stammen die meisten Suchanfragen von Menschen aus den Corona-Risikogruppen. Dabei wäre eine Patientenverfügung auch für Junge ohne Vorerkrankung sinnvoll – und nicht bloss in Pandemie-Zeiten wie diesen.

Mehr als lebenserhaltende Massnahmen

Ich bin Ende 20 und gesund – aber nicht unverwundbar. Vor ein paar Wochen habe ich darum mithilfe einer Vorlage ebenfalls eine Patientenverfügung verfasst, sie online hinterlegen lassen und meinem Freund eine Kopie in die Hand gedrückt. Sie kommt zum Einsatz, wenn ich mich, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr selber mitteilen kann.

Inhaltlich gehts dabei um weit mehr als lebenserhaltende Massnahmen. Würde mir ohne Patientenverfügungen etwas zustossen, dürfte mein Freund mich auf der Intensivstation nicht besuchen und das medizinische Personal dürfte keine Infos zu meinem Zustand rausrücken. Weil ich ihn explizit erwähnt habe, bekommt er diese Rechte.

Und noch mehr hat im Dokument Platz: Ist es mir wichtig, im Spital so präsent wie möglich zu sein oder sollen Schmerz- und Beruhigungsmittel lieber grosszügig dosiert werden? Gibts spirituelle Rituale, die ich kurz vor oder nach meinem Tod wünsche? Und will ich eigentlich meine Organe spenden? All diese Angaben sind natürlich nicht in Stein gemeisselt – man sollte sie immer mal wieder checken und anpassen.