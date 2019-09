Woher kommt so ein bockiges, unreifes Verhalten? Die amerikanischen Psychologen Lorna Smith Benjamin und Scott Wetzler der University of California haben 2017 herausgefunden: wie so oft aus unserer Kindheit. In ihrer Langzeitstudie konnten sie zeigen, dass Menschen, die sich häufig passiv-aggressiv benehmen, als Kids gelernt haben, dass es gefährlich ist, offen Nein zu sagen. Dahinter könne eine autoritäre Erziehung (mit Gewalt) stecken, in der man ständig aufpassen musste, alle Anweisungen einzuhalten.

Ja-Sager mit sabotierenden Handlungen

Ein weiterer Grund kann ein instabiles Elternhaus sein, wie Autorin und Psychologin Anne Otto, die sich auch mit passiv-aggressivem Verhalten auseinandergesetzt hat, im Magazin "Psychologie Heute" erklärt: "Vater und Mutter waren zwar liebevoll, aber so wenig belastbar, dass man sich ihnen ständig fügte und auf sie Rücksicht nahm." Aus so einer Situation könne man als Ja-Sager herausgehen – oder aber, man wird zum Ja-Sager, der jedes Ja durch eine sabotierende Handlung zurücknimmt und sich rebellisch weigert, verbindliche Beziehungen einzugehen.

Und wie geht man damit um? Wichtig sei, so die Expertin, dass man dieses Verhalten nicht zu persönlich nimmt und sich anfängt zu fragen, was man selbst falsch gemacht hat. Besser sei es zu fragen: "Wie kann ich mit dem Verhalten umgehen, damit es mich nicht stresst?"