Pailletten sind nur was für die Nacht? Von wegen! Diesen Sommer tragen wir funkelnde Pailletten-Shorts auch an der Beach-Party und beim City-Trip.

Den Look in Nullkommanichts von langweilig zu aufregend upgraden? Keine Hexerei, solange im Schrank die richtigen Teile dafür hängen. Mit Pailletten bestickte Shorts zum Beispiel lassen fahle Outfits sofort glamourös wirken. In Kombination mit schlichten Teilen gibts damit richtig viel Party-Vibes – ohne dabei an eine Discokugel zu erinnern.

Wie der gute Mix funktioniert, demonstrierte Alexander Wang an der vergangenen Met Gala in New York. Der Fashion Designer posierte neben seiner Musse Hailey Bieber, in blau-weiss-gestreiften Pailletten-Shorts, kombiniert zu simplen Basics. Hailey selbst war an der Aftershowparty des Events ebenfalls in hübschen Pailletten-Hosen zusehen.

Mutige gehen sogar noch einen Schritt weiter: Getreu dem Motto "More is more" zeigte die Londoner Womenswear-Designerin Roberta Einer an ihrer SS19-Show gleich die doppelte Ladung Pailletten.