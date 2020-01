Share on Whatsapp

Heute findet das chinesische Neujahr statt. Anders als beim westlichen Horoskop orientiert sich die chinesische Kultur nicht an Sternzeichen, die nach Monaten eingeteilt sind. Stattdessen werden die zwölf Tiere des chinesischen Horoskops nach Geburtsjahr zugewiesen. Alle zwölf Jahre wiederholt sich also ein Tierkreiszeichen.

2020 ist das Jahr der Ratte. Klingt negativ? Ist es überhaupt nicht! Alle mit den Jahrgängen 2008, 1996 und 1984 - Glückwunsch, 2020 ist euer Jahr! In der chinesischen Kultur symbolisiert die Ratte Wohlhaben und Erfolg. Ihre Glücksfarben sind Blau, Gold und Grün. Gelb und Braun hingegen sollten gemieden werden. Hinzu kommt, dass man in "seinem" Sternzeichen-Jahr möglichst viel rote Unterwäsche tragen soll. Wegen Glück und so.

Wer seinem Glück etwas auf die Sprünge helfen will: Wir haben ein Glücks-Outfit für das Jahr der Ratte zusammengestellt. Toi Toi Toi!