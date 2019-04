Das Netz-Ei

Anleitung : Unterteile die Strumpfhose in mehrer Stücke. Lege dann jeweils ein Ei in die vorbereiteten Stücke, knüpfe die Enden zu und schneide den überschüssigen Stoff oben und unten ab.

Bei Netz denken wir ja eigentlich an ultralässige Punkgirls. Wie edel das Geflecht wirken kann, bewies unter anderem Kreativdirektor Nicolas Ghesquière an der Spring/Summer-2019-Show für Louis Vuitton .

Das Animal-Print-Ei

Anleitung: Musterstempel lassen sich online oder in Papeterien und Bastelläden auftreiben. Drücke die Stempel in das Stempelkissen und danach auf das Ei. Wiederhole diesen Vorgang so oft, bis das Ei komplett gemustert ist.

Auch in dieser Saison schlendern wir durch Strassen, die an urbane Dschungel erinnern. Leoparden, Zebras, Pythons und sogar Krokodile – modisch bleibts wild, findet auch Rochas !

Das Batik-Ei

Das Feder-Ei

Das All-Beige-Everything-Ei

Was die Street-Style-Szene momentan zu Pieces in Beige trägt? Andere Pieces in Beige selbstverständlich! Max Mara, Acne Studios und Akris bilden nur einen kleinen Teil der Brands, die ihre Models von Kopf bis Fuss in der cremefarbenen Nuance auf den Runway geschickt haben.

Du benötigst: Eier

Anleitung: Diese Eier eignen sich besonders für alle Last-Minute-Kandidaten und Faulenzer. All-Beige-Everything-Eier (also ganz normale) kaufen – und schon ist dieses Fashion-Ei fertig.