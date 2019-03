Share on Whatsapp

Mit frischen Blüemli und Wohnaccessoires in Pastellfarben holt ihr euch im Nu den Frühling ins Haus – auch ohne den altbekannten Osterhasen.

Flower Power

Mit Tulpen, Hortensien und Narzissen kommt das Frühlings-Feeling ganz von selbst. Ob gelb, rosa oder pink: Sträusse aus flauschigen Weidenkätzchen oder leuchtenden Forsythien – auch als Goldglöckchen bekannt – kommen in hohen dünnen Vasen schön zur Geltung.

Ein Beitrag geteilt von Jenny (@finishingtouchdecorbyjenny) am Jan 6, 2019 um 5:15 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Für alle mit grünem Daumen

Wer länger Freude an seinen Blüemli haben will, kauft sie einfach im Topf. Mit einem schönen Übertopf sieht das mindestens genauso toll aus – braucht aber etwas mehr Aufmerksamkeit. Dafür tut man Umwelt und Portemonnaie einen Gefallen.

Ein Beitrag geteilt von Yvonne König (@villa_koenig) am Mär 9, 2019 um 8:22 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Cotton Candy Colours

Sanfte Rosa-, Grün- und Blautöne sind nicht nur in der Mode angesagt – auch in den eigenen vier Wänden machen sich die dezenten Farben gut. Ob unifarben oder mit Muster – Vasen oder Stoffservietten in Pastellfarben sorgen für Frische im Haus.