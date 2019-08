Share on Whatsapp

Eine Geräuschkulisse wie im Porno

Eigentlich muss man nur mal ein paar Tage auf dem Zeltplatz oder in einem hellhörigen Hotel verbringen, und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird man Zeugin eines Spektakels, das so sehr nach Porno klingt, dass es beim besten Willen nicht echt sein kann. Das richtig Absurde: Während sie minutenlang quietscht und seufzt und grunzt, kommt aus ihm am Ende meist nur ein kurzes Brummen heraus. Jedes Mal denke ich mir: Kauft der Typ ihr das wirklich ab?

Liebe Frauen, es spricht sehr viel dafür, so schnell wie möglich mit diesem Theater aufzuhören. 3 Gründe.