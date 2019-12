Shoppen von zuhause aus ist mittlerweile auch für Organic Beauty möglich. Online-Shops wie Ecco-Verde und Greenlane haben sich bereits einen Namen gemacht, es poppen aber auch immer mehr hippe kleine Natural-Beauty-Shops auf. Hier kommen drei davon:

The Beauty Kollective

The Beauty Kollective wurde im September 2019 von den beiden Make-up-Artistinnen Sophia Singh und Ivanka Andrijanic in Zürich gegründet. "Clean Beauty & Minimal Waste" lautet ihre Philosophie. So finden sich in ihrem Online-Shop wiederauffüllbare Naturkosmetik von auserlesenen Nischenmarken wie Soeder und Nooii. Zudem wird jährlich ein Teil des Umsatzes an Schweizer Organisationen wie My Climate und Buy Food With Plastic gespendet.

Oh, you pretty things

Rahel Morgen hat sich bereits mit ihrem Concept Store June an der Art Basel einen Namen gemacht und als PR-Beraterin Erfahrung in der Beauty-Welt gesammelt. Mit ihrem Online-Shop Oh, you pretty things hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, effektive und nachhaltige Nischenbrands ohne viel Schnickschnack zu präsentieren. Dabei spendet sie einen Teil des Umsatzes an eine Tierschutzorganisation.

Archipel