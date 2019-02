Wer sich den Insta-Account von Brittany anschaut, wundert sich ein bisschen über ihre unkonkrete Antwort. Denn auf fast jedem ihrer Bilder sind Orchideen zu sehen – ja, die Tropen-Pflanze mit Grosi-Image , die es für wenig Geld in Supermärkten und teils sogar an Tankstellen zu kaufen gibt.

Die Londoner Floristin Simone Gooch kann sich ein Leben ohne Orchideen ganz offensichtlich auch nicht mehr vorstellen – sie poppen in allen Variationen immer wieder in ihrem Feed auf.

Ist die eigentlich so bünzlige Pflanze also wieder trendy? Die Zürcher Floristin Tabea Siegrist, Inhaberin der Blütenfabrik, sagt: "Ja! Das Comeback spürt man auch in der Schweiz. Der exotische Dschungel-Look von Orchideen, kombiniert mit ihrer mystisch-orientalischen Aura, wird wieder ganz gross geschrieben – in der Fashionwelt, aber auch zu Hause in Form von Topfpflanzen."

Tabea kombiniert am liebsten Orchideen in Violett- und Orangetönen zu goldenen und dunkelgrünen Home-Accessoires. Die weisse Orchidee empfiehlt die Floristin für Wohnräume im hellen Skandi-Stil – "in einem einfachen Korb wirkt sie schön modern."