In einer neuen Video-Serie beantwortet die amerikanische Talkshow-Queen Fragen rund ums Thema Lust und Liebe – und verrät, wie sie selbst Schwung in ihr Sexleben bringt.

"Was würde Oprah tun?" Wer sich schon immer einen Ratschlag von der Talkshow-Queen gewünscht hat, kann sich freuen. Die 64-Jährige hat kürzlich auf ihrem Youtube-Channel Oprah Magazine zusammen mit ihrer besten Freundin "The OG Chronicles" gestartet: In der Videoserie beantworten die beiden einmal im Monat Fan-Fragen.

Die Januar-Folge, The Dating Game, dreht sich rund ums Thema Liebe und Dating. "Wir können keine Wunder versprechen – die gibts nicht – aber wir haben eine Meinung", sagt Oprah bescheiden. Ihre BFF Gayle King hingegen meint: "Ich war bei fünf Therapeuten und keiner war besser als Oprah." Klingt vielversprechend! Ausserdem sind die beiden schon seit über 40 Jahren befreundet – da hat sich viel Erfahrung angesammelt. Schon in den ersten paar Sekunden des Videos wird klar: Das Duo macht so richtig gute Laune.

Negligé und Frischhaltefolie

Im Video erklären Oprah und Gayle, was sie zu Sex beim ersten Date meinen, wann man über Heiraten und Kinderkriegen sprechen muss, ob man seinen Handycode mit dem Partner teilen sollte und wann es Zeit wird, "Boy, Bye!" zu sagen.

Bei der Frage, wie man neuen Schwung ins Schlafzimmer bringen kann, erzählen die Freundinnen auch von ihren eigenen Erfahrungen: Während Oprah sich in ein sexy Negligé schmiss, probierte Gayle es mit Frischhaltefolie – wie das ausgegangen ist, verrät sie im Video.