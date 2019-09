Share on Whatsapp

Diesen Ohrschmuck verlierst du nicht mehr so schnell: Tattoos an den Ohren sind gerade sehr angesagt – aber nichts für Schmerzempfindliche.

Ob du allergisch auf Piercing-Schmuck reagierst oder dir ein kleines Tattoo wünschst: Wie wärs mit einer sogennante Helix-Tätowierung? Der Name kommt von der Stelle, an der die Mini-Tattoos auf die Haut tätowiert werden. Entlang der Helix, was der medizinische Fachausdruck für den verdickten Rand der Ohrmuschel ist.

Stars wie Miley Cyrus, Rihanna oder Cara Delevingne laufen schon länger mit Tats auf ihren Ohren rum, inzwischen sind die filigranen Verzierungen zum Mainstream geworden. Dezente minimalistische Tattoos kennen wir sonst vor allem an Fingern oder Füssen. Warum sind die Ohren so lange vergessen geblieben?

Vielleicht, weil das Stechen am Ohr mehr schmerzt, als an anderen Körperstellen oder der Lärm der Tattoo-Maschine das Trommelfell belasten kann. Wer das dennoch auf sich nehmen will, darf sich trotz begrenztem Platz über viele Gestaltungsmöglichkeiten freuen.