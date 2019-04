Share on Whatsapp

Seit dem Comeback der It-Bags aus den frühen Nullerjahren wünschen wir uns sehnlich, eine Neuauflage der Saddle Bag von Dior in unserem Schrank hängen zu haben. Oder eine Fendi Baguette . Doch leider kosten die tollen Teile schlappe 2000 Franken. Auch die Preise auf Ricardo, Tutti oder Ebay sind mittlerweile in die Höhe geschossen – oder man erwischt ein billiges Fake-Modell.

Aber wie bei jedem Laufsteg-Trend lautete das Zauberwort auch in diesem Fall: abwarten. Denn mittlerweile finden wir die Tasche mit der typisch schmalen Silhouette und den extrakurzen Schulterriemen auch bei günstigeren It-Brands wie By Far. Auch Bella Hadid liebt das Modell für 400 Franken.