"Vor Kurzem war ich in New York, dann in London und danach in Berlin – und in jeder dieser Städte dachte ich: Was mach ich eigentlich noch in der Schweiz? Ich kam mir dort viel weniger exotisch vor. Niemand hat gross geglotzt oder Fragen zu meinem Nagellack gestellt. Die Leute scheinen viel weiter zu sein.

Gleichzeitig sehe ich es als meine Aufgabe, in der Schweiz zu bleiben. Ich bin hier geboren und aufgewachsen – die Schweiz ist mein Zuhause. Ich wünsche mir, dass das Land progressiver wird. Die Schweiz soll zu einem besseren Ort für alle Menschen werden – auch für Menschen, die sich, wie ich, als non-binär identifizieren.

Bei meiner Geburt wurde mir das männliche Geschlecht zugewiesen. Aber ich bin weder Mann noch Frau; ich bin irgendwo dazwischen. Wo genau, weiss ich selber nicht. Aber diese Freiheit gefällt mir.

Den Unterschied zwischen Identität und sexueller Orientierung bringen viele Leute immer noch durcheinander. Ich werde sehr oft gefragt, ob ich als non-binäre Person denn jetzt auf Männer oder auf Frauen stehe. Aber wenn jemand non-binär ist, hat das erstmal überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Sondern nur mit der Person selbst: Wie identifiziert sie sich?

Dass es bei der Abstimmung Anfang Februar nur um die sexuelle Orientierung und nicht um Identität ging, ist eine verpasste Chance – man hätte direkt beides kombinieren sollen. Denn nun werden Transmenschen, zu denen auch ich mich zähle, in der Schweiz nach wie vor nicht vor Hass geschützt.