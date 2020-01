In der neuen Sat.1-Show "No Body is perfect - Das Nacktexperiment" sollen die Teilnehmer innerhalb von vier Tagen lernen, sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Helfen sollen dabei nackte Coaches. Netter Versuch.

Sommer auf der griechischen Insel Mykonos: Steffi, 47, Patrick, 28, und Tatjana, 20, haben sich für ein Experiment angemeldet, von dem sie eigentlich gar nicht so genau wissen, wie es ablaufen wird. Alle drei hassen aus unterschiedlichen Gründen ihren Körper – und das soll sich hier ändern.

Der Pool glitzert, die Sonne brutzelt. Die weiss-marmorierte Villa, das temporäre Zuhause der drei Kandidaten, ist die perfekte Ferienidylle – wären da nicht diese vier Nackten, die die Sicht aufs glattgebügelte griechische Panorama trüben würden: Sex- und Beziehungscoachin Paula Lambert, Fotografin Silvana Denker, Body-Positivity-Aktivistin Sandra Wurster und Plus-Size-Model Daniel Schneider sind nämlich hier um zu helfen.

Airbrush-Schmetterlinge auf nackten Körpern

Sie wollen die Selbstzweifel der Teilnehmenden auswischen, indem sie sie mit ihren eigenen Körpern konfrontieren. Und ja, ihre Körper sind anders als die, die man sonst so zur Primetime zu sehen bekommt. Ausserdem sind sie – wie schon erwähnt – nackt. Nur ein paar dreamy Airbrush-Schmetterlinge und wilde Leopardenmuster verdecken die für die Sendezeit relevanten Stellen. Wenns hilft.

Es folgen schockierte Gesichter und ein paar Tränchen. Tatjana, Patrick und Steffi erfahren nämlich, dass sie diese nackten Körper von nun an nicht nur vier Tage lang anglotzen müssen. Nein, am Ende des Experiments sollen auch sie am mykenischen Beach stehen und die Hüllen fallen lassen.

Salzige Tränen und Yann-Tiersen-Musik

"Werden sie sich am Ende wirklich lieben, genauso wie sie sind?", fragt die Stimme aus dem Off am Ende des dramatischen Einspielers. Über die Antwort kann man zu diesem Zeitpunkt der Show natürlich nur munkeln – stellt aber fest, dass es schon doof wäre, wenn nicht. Denn tatsächlich schafft es Sat.1 mit vielen Nahaufnahmen von salzigen Tränen, schlimmen Schicksalsschlägen und Yann-Tiersen-Musik schon nach zehn Minuten eine Bindung zwischen Zuschauenden und Kandidaten aufzubauen. Huch?

Es folgt die Bestimmung des Body-Images-Werts der Kandidaten und ein gemeinsames Abendessen. Die Werte liegen zwischen 1 und 5 – was in etwa der Anzahl an Rüeblisticks entspricht, die Steffi, Tatjana und Patrick beim Dinner mit den Selbstliebe-Coaches auf dem Teller liegen haben. Die Coachinnen stellen persönliche Fragen, bei Tatjana kullern wieder die Tränen. Sie – die Jüngste – hat definitiv am meisten mit ihrem Körper zu kämpfen. Als Sorgenkind des Nacktexperiments bekommt sie deshalb diverse Extra-Motivations-Speeches. Ziemlich erfolglos.