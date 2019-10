Ausserdem findet man auf beiden Rückseiten zwei Schriftzeichen: MSCHF (so heisst der bis dahin unbekannte Kollabo-Brand) und INRI (für alle, bei denen der Religionsunterricht schon länger her ist: "Iesus Nazaraeus Rex Iudaeorum", also "Jesus von Nazaret, König der Juden"). Auch der Preis ist überirdisch: 3000 Dollar soll der Jesus-Shoe kosten.

Das Fussbett des Schuhs ist rot gefärbt und riecht nach Weihrauch – ein Verweis auf den Vatikan, wo rote Schuhe zur Standard-Ausrüstung der Päpste gehören. An der Seite des Schuhs wird mit "MT 14:25" auf ein Kapitel im Matthäus-Evangelium verwiesen, an der Schnürsenkel-Leiste hängt ein goldenes Kreuz .

Ein Modell sticht derzeit aber ganz besonders heraus: Der " Jesus Shoe ". Ein Sneaker, der vor zwei Tagen auf unerklärliche (übersinnliche?) Weise in den Underground-Schuh-Sphären aufgetaucht ist, innerhalb von nicht mal einer Stunde ausverkauft war – und wahrscheinlich als viraler Hit in die Social-Media-Bücher eingehen wird. Aber erstmal der Reihe nach.

Supreme, Travis Scott, Fear of God: Jede einzelne Sneaker-Kollaboration , die Nike in diesem Jahr eingegangen ist, hat bei Turnschuh-Hypebeasts für Herzrasen gesorgt.

Auf Instagram sind die Menschen jedenfalls aus-ge-flippt, als der der Account "Hypebeast Drops" das Erscheinen der Sneakers angekündigt hat: "Oh mein Gott. Ich glaubs ja nicht! Jesus ist eine Kollaboration mit Nike eingegangen", schreibt ein Fan freudig. Eine andere schreibt: "Das ist die beste Art , das heilige Wort zu verkünden." Viele Sneaker-Fans schicken Herzen – ob an Gott, die Sneakers oder beide ist allerdings nicht klar.

Und jetzt kommts: Nike selbst hat mit der Sache gar nichts zu tun. Bei dem Drop handelt es sich nämlich bloss um einen ausgefuchsten Marketing-Gag mit gesellschaftskritischer Message. Das hat Daniel Greenberg, Head of Commerce bei der Agentur aus Brooklyn, die für den Sneaker-Release verantwortlich ist, im Gespräch mit der "New York Post" jetzt verraten: "Wir wollten zeigen, dass die Kollaborations-Kultur grosser Brands mittlerweile komplett ausgeufert ist".

Viele Sneakerheads würden die Schuhe der Kollaborationen wie einen heiligen Gral verehren. "Wir haben uns also überlegt: Wie würde eine Kollaboration mit dem ersten Influencer der Welt – Jesus – aussehen?", erklärt der Marketing-Kopf. MSCHF hat sich also ein gutes Duzend Air Max gekauft, sie in Handarbeit aufgepimpt und an ein paar Influencer – unter anderem auch an Asap Rocky – verteilt. "Und dann haben wir sie auf einem Marketplace verkauft", sagt Greenberg. Na ob das mal keinen Ärger mit dem Sneaker-Göttern von Nike gibt.