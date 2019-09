Schon im Frühling haben wir euch aufgefordert, euren Boyfriends die Blazer zu klauen und auch Monate später zeigt die Fashion-Crowd an der New York Fashion Week, dass ein maskulin anmutender Look mit übergrossem Blazer, breiter Bluse und Anzughose immer noch die Ästhetik der Stunde ist. Sogenannte Power-Suits mit starken Silhouetten stammen eigentlich aus den 80er-Jahren, als Frauen zu einem wichtigen Bestandteil der Arbeitswelt wurden. Die Working-Girls dieser Ära trugen Schulterpolster in jeder Jacke und Bluse und akzentuierten den Look mit breiten Gürteln.



Heute kommt der Power-Suit nicht mehr ganz so streng daher. Die maskuline Optik des Anzuges wird mit femininen Tanktops oder Bralettes gebrochen. Dazu lässt sich gut massiver Gold- und Silberschmuck kombinieren.