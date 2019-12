Seit über 20 Jahren vergibt der Farbhersteller Pantone den Titel "Farbe des Jahres" . Diese soll den aktuellen Zeitgeist widerspiegeln und die Mode und Kunst beeinflussen. Um den neuen Farbton ausfindig zu machen filtern Trendforscher und Farbpsychologen ein ganzes Jahr, was in der Musik-, Kunst-, Mode und Lifestyle-Szene so abgeht.

Die geschäftsführende Pantone-Direktorin Leatrice Eisenmann meint weiter, dass wir in einer Zeit leben, in welcher viel Hoffnung und Glaube notwendig sei. Auf Classic Blue könne man sich verlassen. Was auch ziemlich viel über uns aussagt, wenn wir tatsächlich in einer Welt leben, bei der wir auf die Ruhe und Verlässlichkeit einer Farbe vertrauen müssen.

Wie auch immer, hoffen wir mal, der neue Farbton des Jahres hält, was er verspricht.