Immer mehr Instagrammer halten Zykluscomputer oder -Apps in ihre Kamera. Ist das zu verantworten?

Der Ruf der Pille ist seit einer Weile ziemlich angeknackst. Ende letzten Jahres wurde die Liste der potenziellen Nebenwirkungen auf Depressionen und Suizid-Gedanken erweitert. Auch wenn die Anti-Baby-Pille für Schweizerinnen immer noch das Verhütungsmittel Nummer eins ist, sind die Auswirkungen der Negativ-Schlagzeilen deutlich spürbar: Gemäss des Schweizerischen Apothekerverbands Pharma Suisse sinken die Absatzzahlen seit Jahren.

Immer mehr Influencer wissen den Trend für sich zu nutzen – und werben auf Insta nun nicht mehr nur für Klamotten, Make-up und Smoothie-Mixer, sondern neuerdings auch für natürliche Verhütungsmethoden.

"Von einer Frau für alle Frauen"

Macy Mariano hat sich beispielsweise mit einer Zyklus-App zusammengetan und will ihre knapp 90'000 Follower davon überzeugen, ebenfalls auf die "stress-free" Verhütungsmethode umzusteigen. "Ich bin umgestiegen, weil die App – drei Mal dürft ihr raten – hormonfrei ist!", so Macy in ihrer Caption. "Es ist die erste und einzige Birth Control App, die von einer Frau für alle Frauen entwickelt wurde."