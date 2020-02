Share on Whatsapp

Eine Schauspielkollegin hat Natalie Portman für ihr feministisches Statement an den Oscars kritisiert. Jetzt nimmt die 38-Jährige Stellung dazu.

Nicht selten nutzen Stars nutzen die Reden in der Oscarnacht für politische Botschaften. Für ihre feministische Message hat sich Schauspielerin Natalie Portman dieses Jahr etwas anderes ausgedacht: Auf ihrem Cape waren in goldener Schrift acht Namen von nicht nominierten Regisseurinnen aufgestickt – denn in der Kategorie "Beste Regie" waren ausschliesslich Männer nominiert.

Während die Öffentlichkeit Natalies Aktion mehrheitlich lobte, war ihre Schauspielkollegin Rose McGowan darüber alles andere als erfreut. In einem umfangreichen Statement auf Facebook schreibt der "Charmed"-Star, Natalies Statement sei "zutiefst beleidigend für diejenigen unter uns, die sich wirklich engagieren."

"Natalie spielt nur eine Rolle"

Rose war 2017 eine der ersten Schauspielerinnen, die Harvey Weinstein sexuelle Belästigung vorwarf und den Skandal um den Filmproduzenten ins Rollen brachte. Sie sei genervt, dass die Aktion von den Medien als mutig bezeichnet wurde: "Mutig? Gar nicht!" Natalie schlüpfe als Schauspielerin doch bloss wieder mal in eine Rolle.

Natalie sei heuchlerisch und fördere selber keine Frauen: "In deiner sehr langen Karriere hast du gerade mal mit zwei Regisseurinnen gearbeitet – eine davon warst du. Deine eigene Produktionsfirma hat einmal eine Regisseurin eingestellt: dich selber", schreibt Rose.