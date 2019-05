Share on Whatsapp

Esst ihr weniger Fleisch? Fahrt ihr nur noch mit dem Velo zur Arbeit? Oder schränkt ihr euch gar nicht ein? Erzählts uns in den Kommentaren und gewinnt ein cooles Upcycling-Reise-Set von Samsonite!

Seit die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg sich vergangenes Jahr zum ersten Mal vor ihre Schule gesetzt hat, um für den Klimaschutz zu streiken, hat sich ganz schön was getan: Die von ihr ausgelösten Schulstreiks für das Klima sind inzwischen zur globalen Bewegung, den "Fridays for Future" gewachsen. In den News und sozialen Medien werden beinahe täglich Interventionsmassnahmen, politische Entscheide und Tipps zum Klimaschutz publiziert. Erst vergangene Woche wurde bekannt gegeben, dass auch im Kanton Zürich der Klimanotstand ausgerufen werden soll.

Und ihr so?

Wir finden: Höchste Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen und herauszufinden, welche Spuren das bei jeder und jedem von uns hinterlassen hat. Es interessiert uns, ob und was sich in eurem Leben in Sachen Nachhaltigkeit verändert hat, liebe Friday-Family.

Kauft ihr nur noch saisonale und regionale Nahrungsmittel ein? Verzichtet ihr aufs Fliegen oder den Fleischkonsum? Tut ihr schon längst viel, viel mehr? Oder hat sich bei euch überhaupt gar nichts verändert? Erzählt uns von eurem ganz persönlichen Klima-Engagement (wie auch immer das aussehen mag) und gewinnt ein nachhaltiges Travel-Set aus der Neoknit-Kollektion von Samsonite, die aus PET-Flaschen hergestellt wird.