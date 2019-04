Langweilen dich als Mode-Liebhaberin deine Kleider nicht schnell, so ganz ohne regelmässige Shoppingtouren? Doch, ich liebe Abwechslung! Ich kaufe ja weiterhin Klamotten ein – allerdings nur noch secondhand oder ganz vereinzelt Basics aus nachhaltiger Produktion. Ausserdem tausche ich mit meinen Schwestern und Freundinnen hin und her. Man kann auch so viel aus den Kleidern machen, die man schon hat.

Wieso das? Weil ich gar keine neuen Sommerkleider gebraucht hätte. Ich finde es schlimm, dass sich Kleider zu Wegwerfartikeln entwickelt haben und wir all die Arbeitsstunden und auch die Materialien überhaupt nicht mehr wertschätzen. Selbst wenn man seine Sachen nach ein paarmal tragen spendet, kommt nur ein ganz kleiner Teil wirklich bei einem anderen Menschen an – der Kleidermarkt ist komplett übersättigt.

Hat sich das nach aussen irgendwie bemerkbar gemacht? Wenn eine Kundin mit einem Teil unsicher war, hätte ich am liebsten gesagt: Nehmen Sie es nicht! Aber ich musste sagen: Kaufen Sie es – es ist so günstig! Bei meiner Arbeitsuniform habe ich versucht, mich mit Teilen aus der alten Saison durchzumogeln, obwohl wir immer die neuste Saison tragen mussten. Aber bei Zara gibts so viele Kleider, das hat niemand so richtig gecheckt. (lacht)

Du kaufst also gar nichts Neues für die Person ein? Doch. Wenn eine Kundin zum Beispiel fünf, sechs Sachen hat, die alle super zu einer Jeansjacke passen würden, definieren wir zusammen, dass ihr eine Jeansjacke fehlt. Oft schaue ich dann erst mal, ob ich in meinem eigenen Secondhand-Laden etwas Passendes habe. Oder ich wühle mich durch Brockis.

Worin unterscheidest du dich von anderen Stylistinnen? Ich fokussiere mich darauf, was die Person, die mich engagiert, schon zu Hause hat. Beispielsweise empfehle ich meiner Kundschaft immer eine Schrank-Beratung. Die Leute legen dann Teile raus, die sie eigentlich mögen, aber nicht mehr tragen. Da setze ich dann an, überlege mir, wie man etwas kombinieren könnte oder ob Umnähen eine Option wäre.

Ist die Schweiz ein guter Arbeitsort für eine nachhaltige Stylistin? Klar: In London, Mailand oder Paris gibt es schon seit Ewigkeiten unzählige, supercoole Vintage-Shops. Davon könnten in der Schweiz ruhig noch ein paar mehr eröffnen. Aber es gibt immer mehr tolle Schweizer Labels und Stores, die auf Nachhaltigkeit setzen. Hierzulande können wir uns das auch leisten. Nachhaltigkeit ist gewissermassen ein Privileg – es gibt Länder, die haben ganz andere Probleme.

Spürst du in der Schweiz die Bereitschaft, etwas zu ändern? Ja. Vor allem bei jungen Leuten findet ein Umdenken statt. Nur schon an der Lebensmittelindustrie sieht man, was möglich ist: Der Bio-Anteil ist hier im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch.

Gibts in puncto Umweltschutz was, bei dem du dich selbst noch mehr an der Nase nehmen willst? Ich muss gestehen: Wer in meinen Kühlschrank schaut, wird ganz schön viel Bio-Gemüse in Plastikverpackung finden. Das muss sich eindeutig noch ändern.