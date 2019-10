Embassy of Bricks and Logs

Das deutsche Label Embassy of Bricks and Logs ist das beste Beispiel dafür, dass nachhaltige Outdoor-Mode auch fashionable sein kann. Alle Kleidungsstücke sind zu hundert Prozent vegan. Die Füllung der Jacken und Mäntel besteht aus recyceltem PET, verarbeitet wird sonst ausschliesslich Bio-Baumwolle. Die Kollektion wird in Deutschland entworfen und unter fairen Arbeitsbedingungen produziert. Minuspunkt: Die Produktion findet in China statt. Es werden allerdings keine Arbeitsschritte an Subunternehmen weitergegeben, damit der Herstellungsprozess jedes Artikels transparent bleibt.