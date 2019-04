Share on Whatsapp

@dariadaria

Ein Beitrag geteilt von Madeleine Daria Alizadeh (@dariadaria) am Apr 12, 2019 um 1:17 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

@aninamutter

Ein Beitrag geteilt von Anina Mutter ☾ ekkoist (@aninamutter) am Apr 17, 2019 um 1:44 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Wer: Anina Mutter

Woher: Aus der Schweiz

Follower: 15'000

Typischer Hashtag: #ekkoist

Deswegen muss man ihr folgen: Anina hat Ende März "Ekko", einen gedruckten Pocket-Guide für nachhaltiges Essen, Einkaufen und Erholen in der Deutschschweiz veröffentlicht. Ihre Follower schätzen an ihr, dass sie so authentisch ist – das sieht man auch auf ihren Bildern.