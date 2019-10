Ob bequeme Leggings fürs Yoga, atmungsaktive Shirts zum Laufen oder wasserdichte Jacken zum Wandern: Active Wear soll uns beim Sport unterstützen, bequem sein und uns gut aussehen lassen. Viele Active-Wear-Brands setzen jedoch auf synthetische Fasern, die nicht biologisch abbaubar sind und die Umwelt belasten, wenn sie durchs Waschen ins Wasser gelangen. Wir stellen drei Labels vor, die einen Gegentrend setzen.

The Girlfriend Collective

Das amerikanische Label The Girlfriend Collective setzt auf simples Design und eine grosse Auswahl an Farben. Die Leggings und Oberteile sind erhältlich bis Grösse XXXL. Das Label produziert vorwiegend mit Materialien, die aus recycelten Fischnetzen und PET entstehen und nutzt ausschliesslich ungiftige Farben. In den Produktionsstätten in Vietnam wird auf faire Arbeitsbedingungen geachtet.

Lola Studio

Courtesy of Lola Studio

Das Zürcher Label Lola Studio ist spezialisiert auf Yoga-Bekleidung aus Bio-Baumwolle, recyceltem Plastik oder Lenzing Modal. Letzteres wird aus heimischem Buchenholz hergestellt und ist somit zu 100% natürlich. Produziert wird hauptsächlich in Europa, etwa in Portugal oder der Türkei. Die Designs reichen von klassischen Teilen bis hin zu extravaganten Designs mit blau-weissem Zebra-Print. Besonders cool: Bis zu dreimal pro Tag verwandelt sich der Lola Studio Shop an der Zürcher Europaallee in ein Yoga Studio. Per Flaschenzug werden dann die Kleiderstangen bis zur Decke gezogen um Platz für Yoga-Begeisterte zu schaffen.

Nice To Meet You

Nice To Meet You ist ein kleines Familienunternehmen aus dem österreichischen Linz. Die in Tschechien produzierten Sportteile bestehen aus Bio-Baumwolle, recyceltem Plastik oder Tencel, was aus nachwachsendem Eukalyptus aus nachhaltigem Anbau hergestellt wird. Alle Verpackungen sind entweder kompostierbar oder recycelt.