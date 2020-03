Auf Reddit sharen Userinnen und User gerade Dinge, die sie als Erstes tun wollen, sobald die Corona-Krise überwunden ist. So herzig – und so relatable.

Höchste Zeit also, sich vor Augen zu führen, dass dieser Zustand nicht für immer anhalten wird. Irgendwann werden wir nämlich wieder machen können, was wir vor ein paar Wochen noch für selbstverständlich gehalten haben – und uns darüber wie über einen kleinen Lottogewinn freuen. An welche Momente manche Menschen dabei denken, zeigt jetzt ein Reddit-Thread des Users Ian Rockwell.

Mittlerweile sitzen wir alle schon ziemlich lange, ziemlich abgeschottet in unseren Wohnungen rum. Dass das angebracht und wichtig ist, muss man natürlich niemandem mehr sagen. Dass die Isolation ganz schön an den Nerven kratzen kann, aber wohl auch nicht.

Userin Boraxo schreibt etwa: "Zu Hause zu bleiben, weil ich es will – nicht weil ich es muss." Ihr Vorschlag wurde innerhalb von 45 Minuten 400 Mal geliked.

Die Antwort eines anderen Users zeigt, wie sich die Wertschätzung gegenüber kleinen Dingen sich in kurzer Zeit ändern kann "Ich freu mich am meisten darauf, in meinem Lieblingspub zu sitzen, ein Guiness in der Hand zu haben und Fussball zu schauen. Ich werde das nie wieder als selbstverständlich erachten." Eine andere Userin schreibt dazu: "Ich werde jeden Kaffee, den ich irgendwo "To Go" bestelle, ab jetzt verehren."

"Ich will einfach Popcorn mampfen und glücklich sein"

Userin niubiumnul macht auf ein anderes Thema aufmerksam: das Corona-Gedankenkarussell. "Mich nicht ständig fragen zu müssen, ob das Stechen in meiner Brust jetzt von Corona kommt oder nur von der Angst davor." Einer von 78 Kommentaren zu diesem Thread lautet: "I can relate". Ihr auch?

Auch Kinobesuche, Theaterstücke und Konzerte werden von vielen Userinnen und Usern schmerzlich vermisst: "Ich will mich einfach in einen flauschigen Sessel setzen, Popcorn mampfen und glücklich sein", kommentiert ein User namens Kingzeppo. Ein anderer schreibt: "Endlich wieder Livemusik in meinen Ohren."

Einfach umarmen – und ihr?

Unser Lieblingskommentar ist allerdings dieser hier: "Ich werde alle umarmen – einfach weil ichs kann." Hach, ja. Darauf freuen wir uns auch schon.

Jetzt wollen wirs aber von euch wissen, liebe Friday-Community: Worauf freut ihr euch am allermeisten, wenn die Corona-Krise überwunden ist? Schreibts uns in die Kommentare!