Schmuck ist bei Runway-Shows oft eher Nebensache. Doch nicht in den aktuellen Herbst/Winter-Kollektionen, wo Accessoires mindestens so prominent sind wie die Kleidung selbst. Allen voran: die sogenannten "Shoulder Dusters", also Ohrringe, die bis zu den Schultern reichen. Zig Modehäuser wie Chloe, Givenchy oder Valentino zeigten sie in ihren Shows.

Sie sind ein absolutes Statement-Piece – ob für eine Dinnerparty oder den normalen Büroalltag. Mit Perlen oder farbigen Edelsteinen, silbern oder goldfarben sind die Möglichkeiten unendlich und die Blicke garantiert.

Bei Chloé werden die Shoulder-Duster-Ohrringe mit einer nicht weniger auffälligen Kette kombiniert .