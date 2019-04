Share on Whatsapp

Der Frühling wird so richtig farbenfroh – mit diesem neuen Nagellacktrend.

Bei den Gradient Nails, Nägeln im bunten Farbverlauf lackiert, wird jedem Nagel ein eigener Farbtton verpasst – abgestimmt auf die anderen Nägel oder einfach nach Lust und Laune. Praktisch, so vermeiden wir die Qual der Wahl.

Am besten wirkt der Look allerdings, wenn ihr Töne aus derselben Farbfamilie wählt: Mauvige Naturtöne in Grün und Sand oder kühles Blau und Pink im Bonbon-Zuckerwatten-Style zum Beispiel. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Viel Spass beim Lackieren!