"Wer aufgibt, darf ausschlafen", "Grüss Gott" und "YOLO" steht da zum Beispiel in bunten Lettern. Jetzt soll also auch noch der Tod instagrammable werden. Ist das nicht total makaber ?

#deathpositive-Bewegung wächst

Vor allem in den USA erlebt das an den Sexpositivismus-Begriff angelehnte "death positive"-Movement seit einiger Zeit regen Zulauf. Die Bewegung kämpft gegen die Stigmatisierung von allem, was mit dem Tod zusammenhängt, will den Dialog übers Sterben fördern und versucht so, den Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen. "Wir glauben, dass wir unserer Gesellschaft mehr schaden als nützen, wenn wir den Tod verstecken und hinter verschlossenen Türen sterben", schreiben die Anhänger der Bewegung auf ihrer Internetseite.

Die Initiative "Mypersonalcoffin" will, dass über den Tod gesprochen wird. Diesen Anspruch erfüllt das digitale Bestattungsunternehmen Mymoria, bei dem sich Beerdigungen online organisieren lassen, mit seinem neuen Projekt bereits: In der Online-Videoserie "Das kleine Sarggespräch" reden Prominente vor der Kamera über den Tod. In der ersten Folge ist Model Fiona Erdmann zu Gast, die innert kurzer Zeit sowohl ihre Mutter als auch ihren Mann verloren hat. "Mit der Reihe möchten wir zeigen, wie normal man über das Tabuthema sprechen kann", sagt Björn Wolff, einer der Gründer und Geschäftsführer von Mymoria.