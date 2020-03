Gaga: Five Foot Two

Whitney: Can I Be Me

Keine Popstar-Doku hat mich nachhaltig so sehr beschäftigt wie die über Whitney Houston. Zu sehen, wie diese zerbrechliche Person erst in Höchstgeschwindigkeit nach oben katapultiert wird, um dann immer mehr in sich zusammenfallen, wie ihre anfangs so starke Stimme immer mehr zum Abbild ihrer abgemagerten und schwachen Person wird, wie all die beschissenen Leute in ihrem Umfeld sie noch kaputter machen und sie nicht mehr die Kraft hat da alleine rauszukommen – das alles hat mir mehrmals einen Kloss in den Hals und Tränen in die Augen verpasst. Seitdem kann ich "My love is your love" nicht mehr hören ohne traurig zu werden. So richtig.

Gina Buhl, Redaktorin & Social Media Managerin