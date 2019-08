Share on Whatsapp

Wenns um Sport ging, war Redaktorin Stephanie lange ziemlich faul. Mittlerweile hat sie es aber geschafft, Workouts in ihren Alltag einzubauen. Hier verrät sie, wie.

Umso erstaunlicher: Ich hab jetzt tatsächlich einen Weg gefunden, fast täglich Sport zu machen. Und ich kann es kaum fassen, aber ich freu mich teilweise sogar richtig darauf. Was mich dazu gebracht hat, will ich euch natürlich nicht vorenthalten.

Koboko Fitness

Mein Favorite. Die Home-Workouts von Kola Olaosebikan reichen von "ich schwitze minimal" bis hin zu "meine Augen brennen, weil Schweiss rein tropft". Egal ob ihr also voll trainiert oder mega unfit seid, ob ihr noch jede Menge Power oder einen strengen Tag hinter euch habt – hier werdet ihr wahrscheinlich fündig. Das beste daran: Kola ist ein totaler Mood-Booster. Sie nimmt sich selbst nicht zu ernst und hält während ihren Workouts die wohl authentischsten Pep-Talks.

Emi Wong

Ich liebe Emis kurze HIIT-Workouts! Sie quälen einen zwar schon ein bisschen, aber sie sind super effizient und vergehen im Flug. Ausserdem versteht Emi meinen Schmerz. Auch ihr fallen gewisse Übungen schwer – und das zeigt sie auch. Unser Bonding-Moment: Als ich am Ende einer intensiven Übung am liebsten heulen wollte, sagt auch Emi schwer atmend: "Oh mein Gott, ich hätte fast geweint."