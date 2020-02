Was, wenn Wände und Möbel monochrom, also ganz in Dunkelgrün, Lila oder Amber daher kämen? Wie das aussieht, zeigen wir euch hier.

Olivgrün

Grün hat eine harmonisierende Wirkung. Am besten kommt die Farbe mit Messingtönen und warmen Holzfarben zur Geltung. In der Kombination mit Blau wirkt die Farbe extra beruhigend.

Amber

Dieser warme Farbton ist unglaublich vielseitig und lässt sich mit so ziemlich jeder Farbe kombinieren. Helles Beige und Gelb verwandeln euer Wohnzimmer gleich in ein gemütliches Landhaus in der Provence. Plus passt Amber wunderbar zu Rattan, dem Must-Have-Material des Jahres.