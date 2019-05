Mit Fenty Beauty mischt Rihanna seit 2017 im Kosmetik-Zirkus mit. River Island, Manolo Blahnik, Puma: Auch in der Modewelt hatte die 31-Jährige bereits einige Male ihre Finger im Spiel und drückte diversen Zusammenarbeiten mit dem Fenty-Stempel ihren Nachnamen auf.

Gemeinsam mit dem Luxushaus LVMH, zu dem unter anderem Louis Vuitton, Celine, Loewe, Fendi sowie Kenzo gehören, launcht Rihanna nun ihre erstes eigenes Fashion Label, das am 24. Mai in einem Pop-Up Store in Paris erstmals verkauft wird. Fünf Tage darauf, am 29. Mai, können die Kleider, Schuhe und Accessoires mit Rihannas Designs anschliessend online über fenty.com gekauft werden.