Was magst du besonders am Modeln? Ich mag es sehr, dass man so nah an der Inspiration eines Menschen dran ist. Und damit grundlegend zu verstehen, warum er seine Mode auf diese Weise darstellt.

Bist du beim Modeln auch schon an deine Grenzen gekommen? Ja, bin ich. Etwa bei Shootings in der Nacht und draussen bei eisiger Kälte, beim Laufen in viel zu kleine Schuhen oder beim Umgang mit Menschen. Doch ich mache dies Arbeit ja grundsätzlich gerne und habe Freude an all dem was daraus entsteht, da kann ich auch mal über meine Grenzen hinaus gehen.

Was machst du, wenn du nicht vor der Kamera stehst? Mein Leben ist durch und durch von Mode und Menschen geprägt. Momentan bin ich in einer Ausbildung zur Schneiderin, und Ästhetik spielt für mich in den meisten Bereichen meines Lebens eine grosse Rolle. Kunst, Musik und vor allem Poesie bedeutet alles für mich.