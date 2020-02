Mowalola Ogunlesi

Mowalola Ogunlesi wurde in Lagos, Nigeria geboren und studierte in London Modedesign. Stars wie Naomi Campbell, Solange Knowles und Drake sind Fans ihres Labels und schon zweimal durfte sie an der London Fashion Week ihre Kreationen präsentieren. Für Furore sorgte ihr Kleid mit Schusswunden-Print, welches Naomi Campbell an der vergangenen London Fashion Week trug. Das Design sei eine Anspielung auf Ogunlesis Erfahrungen mit Diskriminierung als schwarze Frau: "Egal wie man gekleidet ist oder wie man sich benimmt: Man wird immer als wandelnde Zielscheibe gesehen.”