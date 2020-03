Share on Whatsapp

Die 17. Ausgabe der Mode Suisse fand nicht wie geplant im der Bahnhofshalle, sondern im Foyer des L andesmuseum Zürich statt. Trotz des virusbedingten Locationwechsels konnten die Schweizer Designtalente ihre neuen Kreationen gut in Szene setzen – hier sind unsere Highlights.

Afterwork Studios & Rafael Kouto

Dieses zwei Labels gehören schon seit einiger Zeit zu den Mode-Suisse-Lieblingen . Das Basler Duo Karin Würth und Matthias Fürst überzeugten mit der fünften Kollektion ihres Labels After Work Studio . Inspiriert vom Thema Homeoffice kreierten sie Looks, die Arbeit und Komfort vereinen. Nebst ihren bekannten Strick-Stücken stellten sie neue, wunderschön bedruckte Bodys und Strümpfe vor.

Koutos finaler Look überraschte mit ziemlich unkonventionellen Elementen.

Courtesy of Alexander Palacios

Courtesy of Alexander Palacios

Das Schweizer Model Janusz Kuhlmann bei Rafael Kouto in unserem liebsten Tie-Dye-Look.

Courtesy of Alexander Palacios

Courtesy of Alexander Palacios

Courtesy of Alexander Palacios

Courtesy of Alexander Palacios

aporeei

Beata Modrzynska gründete 2019 zusammen mit ihrem Partner das Label aporeei. Das polnische Duo mit Sitz in Genf kreiert feminine Looks aus nachhaltigen und recycelten Stoffen wie Tischtüchern und Stoffresten. Die neueste Kollektion strahlt in einer harmonischen Farbpalette aus Pastell- und Erdfarben.