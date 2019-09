Am wohl letzten Sommertag des Jahres fand diesen Samstag die Mode Suisse Edition 16 statt. Begleitet vom Sonnenuntergang startete die Show mit Topmodels wie Nadine Strittmatter, Diana Gärtner und GNTM-Gewinnerin Toni Dreher-Adenuga auf der Dachterrasse der allgemeinen Berufsschule in Zürich.

Publikumsfavorit

Kathrin Wüthrich und Matthias Fürst haben bewiesen, dass After Work Studio eine Marke ist, die den Sprung in eine höhere Liga verdient hat. Sie zeigen tolle Kollektionen, bleiben ihrem Stil treu und überzeugten mit ihren qualitativ hochstehenden Strick-Pieces. Dieses mal neu in der Kollektion waren Leinen-Kleider und Mäntel zu sehen. Unser ganz persönliches Highlight: Beauty-Praktikantin Janine Heini modelte an dem Abend und war mit Nadine Strittmatter auf dem Runway zu sehen.

Courtesy of Mode Suisse by Alexander Palacios

Aufgefallen

Courtesy of Mode Suisse by Alexander Palacios

Erwähnenswert

Courtesy of Mode Suisse by Alexander Palacios

Newcomer

Ania Marincek von der HEAD (Haute École d’art et de design) in Genf überzeugte mit Ihrer Abschlusskollektion "Tears of Lava". Sie zeigte monochrome Looks in den Farben grün, blau und rosé. Ihr grünes Neon-Kleid zog alle Blicke auf sich. Wir freuen uns auf ihre zukünftigen Designs.