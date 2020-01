Achselhöhlen waren bis anhin kein grosses Thema in der Mode. Nun scheinen Fashion Designer Gefallen an der Körperregion gefunden zu haben.

Die weiblichen Achselhöhlen sind ein kontrovers diskutiertes Thema, vor allem wenn zusätzlich noch Achselhaare ins Spiel kommen. Der neuste Modetrend setzt nun aber genau dieses Körperteil in Szene.

Hailey Bieber etwa sah man kürzlich in einem weissen Crop-Top mit Achselhöhlen-Cut-Outs. Die britische "Vogue" war so in Haileys Look verliebt, dass sie ihn gleich auf Insta postete.