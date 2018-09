Share on Whatsapp

Ständig sucht man das Ding, lässt es auf Toiletten liegen, muss es aus tiefen Handtaschen rausgrübeln: Smartphones sind nie da, wo man sie braucht. In Berlin haben jetzt ein paar findige Designer coole Handyhüllen-und Taschen erfunden, die man als ständigen Begleiter um den Hals trägt. Ob nur als Handy-Hülle, die an Outdoor-Kordeln am Hals baumelt, oder als Luxus-Variante aus Saffiano-Leder (zum Beispiel von Prada), erfüllen sie alle den eigentlichen Zweck: das Smartphone ist immer verfügbar, wenn man es braucht.

Die Schweizer Influencerin Mary L. Jean (@maryljean, 132 Tausend Follower) hat noch andere Gründe, warum sie ihr Smartphone um den Hals trägt: "Ich trage mein Telefon nicht gerne in der Hosentasche – wegen der Strahlen. Ausserdem hat man das Handy so immer schnell zur Hand und seine Wertsachen immer nah bei sich."