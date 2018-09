Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Richtig suchen

Auf Inserate ohne Wohnungs-Fotos bewerben sich die wenigsten, da sie Angst vor Betrügern oder heruntergekommenen Wohnungen haben. Dabei ist es oft auch einfach so, dass die Anbieter ältere Menschen sind, die die Foto-Upload-Möglichkeit nicht wahrnehmen, aber eigentlich optimale Wohnungen anzubieten hätten.

Beziehungen spielen oft eine wichtige Rolle bei der Wohnungssuche: Lass deine Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Socia-Media-Follower wissen, dass du auf der Suche nach einer neuen Bleibe bist. Checke neben gängigen Immobilienseiten auch Angebote von Liegenschaftsverwaltungen , Baugenossenschaften und Stiftungen - diese schreiben wöchentlich preiswerte Wohnungen aus. Carina Schönenberger vom Immobilienportal Homegate empfiehlt zudem kostenlose Suchabonnemente bei Immo-Webseiten: "So bekommst du die neusten, deinen Kriterien entsprechenden Treffer gleich per Mail."

Die Besichtigungs-Bewerbung

Sobald du eine passende Wohnung gefunden hast, steht die Bewerbung für eine Besichtigung an. Richtig gehört: Schon hier beginnt das Bewerbungsverfahren und kann je nachdem sogar matchentscheidend sein. Wenn eine Telefonnummer im Inserat steht, solltest du unbedingt immer anrufen. Mit diesem persönlichen Kontakt kannst du schon vorab Sympathiepunkte gewinnen. Ansonsten kommt eine kurze Bewerbung, in der du dich und deine Arbeit vorstellst und schilderst, wieso du eine Wohnung brauchst, immer gut an. Achte darauf, dass du ein vorteilhaftes Foto von dir beifügst und den Text sachlich geschrieben und fehlerlos abschickst.