Miley meints offensichtlich sehr ernst mit dem Neuanfang zu Beginn des Jahres: Auf Insta hat sich die 27-jährige jetzt jedenfalls mit den Worten "New Hair. New Year" mit einem nigelnagelneuen Haarschnitt gezeigt. Und ja, der fransige Vokuhila alias "The Miley Mullet", wie viele ihrer Fans den egdy Schnitt nun liebevoll in der Insta-Kommentarspalte bezeichnen, sieht richtig, richtig gut aus.