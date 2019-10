So, das alles ist unter Umständen nicht so easy, aber berechenbar. Der einzige und beste Weg , mit dem rückläufigen Merkur klug umzugehen: Humor behalten , wirklich genug Zeit einplanen , wichtige Termine lieber verschieben und ganz genau hingucken , ob die W hatsapp-Message oder die E-Mail wirklich an den richtigen Empfänger geht, Gossip vermeiden und alles mit Geduld und Liebe vorbeiziehen lassen.

Flüge verspäten sich oder finden erst gar nicht statt, man verschläft, verpasst, verlegt – alles in allem fühlt man sich, als würde man in Schuhen aus Zement durch Honig laufen. Man sollte während dieser Zeit eher nicht heiraten , auf keinen Fall umziehen und Verträge mehr als nur dreimal ganz genau durchlesen .

Auf Geheimnisse aufpassen

Bloss: was heisst es, wenn das Ganze am Tag von Halloween und – noch gruseliger – während der Scorpio Season stattfindet? In erster Linie, dass Merkur kein total böses Monster ist, das Computer frisst und Gehirne manipuliert. Es gibt keine bösen oder schlechten Sterne, es ist immer die Art, wie wir und unser freier Wille mit dem Zeitgeist umgehen.

Merkur beeinflusst die Art und Weise, wie wir denken, kommunizieren und handeln. Skorpion ist das Sternzeichen der Mysterien, der Geheimnisse und der dunkeln Seiten der Macht. Wer grosse Geheimnisse hat, sollte also besser sorgsam drauf aufpassen. Wobei es natürlich manchmal echt gut ist, den Chat deines Lovers mit der doofen Blonden, die als brave Miezekatze verkleidet ja noch ganz süss war, verbotenerweise doch zu lesen. Weil: dann weiss man, woran man ist.

Abgesehen davon gibt es natürlich einen guten Grund, warum wir an diesen Tagen Kürbisse schnitzen, uns Grusel Looks verpassen und noch mehr Süssigkeiten als sonst verspeisen. Die Schleier zu anderen Welten sind zu dieser Zeit definitiv dünner. Wer also schon immer mal wieder mit seinem lange verstorbenen Grossmami reden wollte, now is your time!