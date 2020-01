Share on Whatsapp

Wohin geht der Trend in der Männermode? Wir haben uns bei den Gästen der Londoner Mens Fashion Week umgeschaut.

Diese Woche ging in London die Mens Fashion Week zu Ende. Weil Trends ja bekannterweise nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch auf der Strasse geprägt werden, haben wir uns die Looks der männlichen Gäste ganz genau angeschaut. Da gibts bestimmt auch was für die Frauen zum Abschauen.

Diese drei Trends haben wir beobachtet: