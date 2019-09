Aus Klimaschutz-Gründen bietet eine Londoner Universität in ihren Mensen bald kein Rindfleisch mehr an. Wir haben bei vier grossen Schweizer Unis nachgefragt, wie grün ihre Menüs sind.

Ab dem kommenden Semester will die prestigeträchtige Londoner Uni Goldsmiths kein Rindfleisch mehr anbieten. Die Klimabilanz von Rindfleisch ist nämlich ganz schön mies. Die Rektorin begründet ihren Entscheid damit, dass auf den Ausruf des Klimanotstands in Grossbritannien auch echte Massnahmen folgen müssen. Ausserdem werde die Uni Sonnenkollektoren montieren und Gebühren auf Einwegplastik erheben.

Und wie siehts an Schweizer Hochschulen aus? Gibts Burger, Steaks und Hackfleisch hier auch bald nur aus Quorn, Seitan und Co.? Wir haben bei den Unis in Bern, Zürich und Basel sowie an der ETH nachgefragt, welche nachhaltigen Massnahmen Studierende beim Semesterstart nächste Woche erwartet.