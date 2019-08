Share on Whatsapp

Auf einem Meditations-Retreat Pilze einschmeissen und den Trip des Lebens erfahren? Was nach verrückten Hippie-Ferien klingt, könnte nachhaltig die Lebenseinstellung von Menschen verbessern, so eine Studie der Universität Zürich.

Die Forschenden haben die Auswirkungen der Achtsamkeits-Meditation in Kombination mit der Substanz Psilocybin – einem Halluzinogen, das in Pilzen vorkommt – untersucht. Dafür hat man 38 Personen auf einen fünftägigen Achtsamkeits-Retreat geschickt. Die Hälfte der Gruppe bekam am vierten Tag eine Dosis Psilocybin verabreicht, der Rest lediglich ein Placebo.

Positive Effekte halten bis zu vier Monate an

Direkt vor und nach der Meditations-Session unter der Wirkung des Halluzinogens haben die Forschenden die Hirnaktivität der Probanden gemessen – und zwar mit besonderem Augenmerk auf die Hirnareale, die bei unserer Selbstwahrnehmung eine wichtige Rolle spielen. Jene, die Psilocybin zu sich genommen hatten, nahmen die Grenze zwischen sich und der Aussenwelt als lockerer wahr.