Die Norwegische Prinzessin Märtha Louise hat auf Insta bekannt gegeben, dass sie sich in den Schamanen Durek Verret verliebt hat. Wir schauen uns das ungleiche Paar einmal genauer an.

Bei dem Amerikaner mit norwegischen und indischen Wurzeln liegt Übersinnliches in der Familie: Er ist laut eigenen Angaben Schamane in der sechsten Generation . Nebenbei ist er auch als Menschenrechts-Aktivist tätig und setzt sich für Frauenrechte ein. Auf seiner Website kann man Podcasts, Bücher und schamanische Kurse für bis zu 150 Dollar kaufen.

Gemischte Reaktionen auf das Liebesglück

Sie, die Prinzessin, habe ihre "Zwillingsflamme" gefunden , schreibt sie in der Bildunterschrift auf Insta. Drei Jahre nach ihrer Scheidung von Schriftsteller Ari Behn hat sich Märtha Louise neu verliebt und steht öffentlich zu ihrem neuen Boyfriend.

Auch in der Prinzessin steckt ein Spiri

Die Schwester des Kronprinzen Haakon sorgte in Norwegen immer wieder für Aufsehen, zum Beispiel als sie 2007 eine Engelsschule eröffnete oder erklärte, dass sie durch Handauflegen heilen könne. Da haben sich doch zwei gefunden.

Märtha und Durek gehen nun in Norwegen gemeinsam auf Tournee, bei der sie über Übersinnlichkeit und Schamanismus plaudern wollen. Ein Vorgeschmack: Durek erklärte in einem Interview mit dem US-Sender Focus TV Network: "Wir Schamanen haben Zugang zu den Atomen. Wir können die Atomkerne drehen und dadurch das Alter reduzieren." Ach so, DAS ist der Grund für seine superglatte Haut auf dem Pärli-Insta-Post – nicht Facetune oder ein Filter.