Marie Kondo ist eine brillante Geschäftsfrau. Am 1. Januar 2019 startete ihre Netflix-Reality-Serie, in der sie Folge für Folge Paaren und Familien beim Ausmisten und Aufräumen hilft. Am 1. Januar – wenn sich Menschen auf der ganzen Welt vornehmen, ihr Leben in den Griff zu kriegen.

Nun hat die 35-jährige Japanerin in den USA einen Onlineshop lanciert. Auch hier: perfektes Timing. Denn Mitte November fangen wir allmählich damit an, über Weihnachtsgeschenke nachzudenken.

Finken für 200 Franken

"Eine Kollektion an Produkten, die in Marie Freude auslösen und dich in deiner Alltagsroutine unterstützen", verspricht die Website. Zu kaufen gibts: Minimalistisch designte Deko, Geschirr, Badzubehör, Aromatherapie-Produkte, ihre Bestseller-Bücher – und, of course, zig verschiedene Boxen und Behälter, damit zu Hause im Marie-Kondo-Sinne alles ordentlich verstaut werden kann.