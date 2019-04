Was für eine Hochzeitsfeier! Nach einer intimen Zeremonie haben Marc Jacobs und Char Defrancesco zu einer extravaganten Feier in das New Yorker Restaurant "The Grill" eingeladen. Der Designer und sein Partner, ehemaliges Model und Duftkerzen-Designer, sind in einem Vintage Rolls Royce vorgefahren.

Auch die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Zu den Geladenen zählten unter anderem Models wie Naomi Campbell, Kate Moss sowie Emily Ratajkowski aber auch zahlreiche Schauspieler und Musikerinnen. Die Hochzeitsgäste – von denen natürlich viele in Marc Jacobs gekleidet kamen – haben sich ziemlich in Schale geworfen: