Ein Blick zurück zeigt, dass sich der Männerrock im Grunde genommen gar nicht ausserhalb der Norm befindet: Die Geschichte des berühmten schottischen Kilts macht seinen Anfang etwa im 17. Jahrhundert. Und in Südasien sieht man den sogenannten Sarong, einen Wickelrock, ständig an Männern.

Unter anderem geprägt von Vivienne Westwood, Marc Jacobs und Rick Owens war der Männerrock aber auch bei uns in der näheren Vergangenheit vereinzelt sichtbar. So performte Kanye West 2011 während seiner "Watch the Throne"-Tournee in einem Lederrock.