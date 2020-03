Share on Whatsapp

Foundation-Brushes, Lidschatten-Pinsel und Co. gehören zur täglichen Beauty-Routine. Was nicht allen bewusst ist: Wieviel Bakterien und Staub sich neben Make-up-Resten darauf sammeln. Eine Expertin gibt Tipps zur richtigen Reinigung.

Beim täglichen Benutzen nehmen Make-up-Pinsel neben Foundation oder Lidschatten auch Talg, kleine Hautschüppchen und Keime auf. Auch Staub und Feinstaub aus der Luft verfangen sich in den feinen Härchen. Das begünstigt die Einnistung von Bakterien in den Schminktools, was wiederum zu Hautunreinheiten oder -reizungen führen kann.

Die Zürcher Make-up-Artistin Sophia Singh erklärt, wie oft die Brushes gereinigt werden sollten und was dabei wichtig ist.